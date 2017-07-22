В Пензе наградили более 40 работников торговли

На торжественном мероприятии присутствовали более 40 лучших представителей данной отрасли. Работников торговых предприятий района поздравила глава администрации района Надежда Москвитина. Она поблагодарила их за трудолюбие и значительный вклад в развитие экономики областного центра.

«За высокий уровень организации работы и в связи с профессиональным праздником руководителям лучших торговых предприятий района были вручены Благодарственные письма Законодательного Собрания области, Пензенской городской Думы и Почетные грамоты администрации района», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Для присутствующих организовали концертную программу.