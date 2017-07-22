Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе продолжат благоустройство лесопарковой зоны на Западной
На Сабантуе прошли состязания по борьбе «Корэш» и скачки
Минниханов: Многих татар из Средней Елюзани можно ставить в пример
В Пензе дороги ремонтируют 29 бригад
В Сети появилась «гоп-карта» Пензы
На световые опоры в центре Пензы нанесут антивандальное покрытие
В Средней Елюзани Белозерцев и Минниханов открыли Сабантуй
Белозерцев поздравил пензенских работников торговли с праздником
Белозерцев обратился со словами приветствия к участникам Сабантуя
В Пензе кандидатам в депутаты вручили удостоверения

В Пензе наградили более 40 работников торговли

22 июля в 15:54 458 просмотров

В пензенском литературном музее 22 июля чествовали работников торговли.

На торжественном мероприятии присутствовали более 40 лучших представителей данной отрасли. Работников торговых предприятий района поздравила глава администрации района Надежда Москвитина. Она поблагодарила их за трудолюбие и значительный вклад в развитие экономики областного центра.

«За высокий уровень организации работы и в связи с профессиональным праздником руководителям лучших торговых предприятий района были вручены Благодарственные письма Законодательного Собрания области, Пензенской городской Думы и Почетные грамоты администрации района», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Для присутствующих организовали концертную программу.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/den_torgovli_v_leninskom_rayone/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics