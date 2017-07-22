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Минниханов: Многих татар из Средней Елюзани можно ставить в пример

22 июля в 14:19 386 просмотров
, где 22 июля проходит Всероссийский Сабантуй.

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделились с представителями пензенских СМИ впечатлениями от праздника в селе Средняя Елюзань Городищенского района, где 22 июля проходит Всероссийский Сабантуй.

«Впечатлений очень много. Это населенный пункт, где проживают татары, я об этом много слышал и вот сегодня увидел. Понравились дома, понравились люди. Они сохранили свою веру, свои обычаи. Мы увидели даже те вещи, которые я в Татарстане не видел. Они очень бережно относятся к нашим традициям, обычаям. Открыли сегодня и прекрасную школу. Это очень важно для демографии», — рассказал Рустам Минниханов.

Он выразил благодарность главе региона за трепетный подход к организации праздника, в результате чего Сабантуй прошел на высшем уровне.

«Мы могли бы многих татар, которые здесь проживают, ставить в пример. Мы прошлись по подворьям. На этой земле есть возможность для любой нации, любой религии сохранить свои обычаи и традиции. Люди, которые могут сами себя прокормить, — это самодостаточные люди», — подчеркнул он.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, к празднику велась долгая и скрупулезная подготовка.

«У нас во многих районах Пензенской области проживает татарское население, и очень важно, что сохраняется культура, быт исторических предков. Видите, с какой любовью сегодня они подготовили татарские избы того времени, как они об этом рассказывали и с какой гордостью. Важно сохранять историю нашего многонационального государства. Жить в мире, дружбе, согласии — это самое главное, потому что, сохраняя истрию, культуру и самобытность российского народа, мы сможем успешно двигаться вперед», — подчеркнул глава региона.

Он, в свою очередь, поблагодарил Рустама Минниханова за визит на Пензенскую землю с большой делегацией.

«На этот праздник пришли не только мусульмане, но и православные, и у всех — хорошее настроение», — отметил он.

Онлайн-трансляцию с празднования Всероссийского Сабантуя можно посмотреть здесь.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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