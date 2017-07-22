На Сабантуе прошли состязания по борьбе «Корэш» и скачки

В рамках празднования Всероссийского Сабантуя в татарском селе Средняя Елюзань Пензенской области 22 июля прошли национальные игры и традиционные соревнования.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Татарстана Рустам Минниханов стали зрителями состязаний по борьбе «Корэш».

«Это вид спортивного единоборства на кушаках, который имеет многовековую историю. Зрелищные соревнования — обязательная часть празднования Сабантуя на протяжении столетий», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Соревновались молодые люди от 18 лет и старше, а также юноши 2000−2002 года рождения, они боролись в разных весовых категориях.

В финале игры прошли бои за звание «Абсолютный батыр Всероссийского сельского Сабантуя».

Еще одно традиционное зрелищное мероприятие Сабантуя — конно-спортивные состязания. В нем приняли участие более 250 участников из разных регионов.

«В ходе одного из заездов спортсмены соревновались на призы губернатора Пензенской области. Также разыгрывались приз «Сабантуй — 2017», приз работников сельского хозяйства Российской Федерации и другие награды. Отдельным заездом проходили скачки для беспородных лошадей «Сельские джигиты», — добавили в пресс-центре.