Пензенцев приглашают к психиатрам

В рамках акции прием будут вести главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Иванович Белоусов, главный внештатный детский психиатр, психиатры взрослого населения, детские психиатры и эпилептолог.

«Отделение расположено по адресу: город Пенза, ул. Лермонтова 28, корпус 15», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Запись на прием ведется по телефону: 54−75−98 и на сайте: пенза-доктор.рф. Кроме того, возможно самообращение без предварительной записи.