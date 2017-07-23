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Пензенцев приглашают к психиатрам

23 июля в 09:40 152 просмотра

29 июля на базе диспансерного психиатрического отделения Пензенской областной психиатрической больницы имени Евграфова пройдет амбулаторный прием врачей-психиатров.

В рамках акции прием будут вести главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Иванович Белоусов, главный внештатный детский психиатр, психиатры взрослого населения, детские психиатры и эпилептолог.

«Отделение расположено по адресу: город Пенза, ул. Лермонтова 28, корпус 15», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Запись на прием ведется по телефону: 54−75−98 и на сайте: пенза-доктор.рф. Кроме того, возможно самообращение без предварительной записи.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/2017/07/22/20023019

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