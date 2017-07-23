Пензенские мотоциклисты за один день нарушили ПДД 126 раз

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, 21 июля сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей мототранспортных средств.

Основной задачей мероприятия было обеспечение повышенного контроля за соблюдением Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств, а также предупреждение аварий с их участием.

Во время проверок было выявлено 126 нарушений. Двоих водителей задержали в состоянии опьянения, 10 мототранспортных средств эвакуировали на специализированную стоянку, говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, а также — об использовании средств защиты при движении на двухколесном транспорте.