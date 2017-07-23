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Зареченец ударил соседа ножом и на следующий день пришел извиниться

23 июля в 12:45 276 просмотров
, повлекшего смерть потерпевшего.

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В Пензенской области 41-летнего зареченца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

8 апреля подсудимый пришел в гости к соседу по коммуналке, где они начали выпивать. Во время застолья у них разгорелась ссора. Гость взял нож и несколько раз ударил хозяина жилища.

На следующий день он пришел к потерпевшему, извинился, убрался в его комнате, скрывая следы преступления. Поскольку состояние соседа ухудшалось, мужчина вызвал скорую.

«29 апреля в больнице Заречного потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.


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