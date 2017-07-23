Зареченец ударил соседа ножом и на следующий день пришел извиниться

8 апреля подсудимый пришел в гости к соседу по коммуналке, где они начали выпивать. Во время застолья у них разгорелась ссора. Гость взял нож и несколько раз ударил хозяина жилища.

На следующий день он пришел к потерпевшему, извинился, убрался в его комнате, скрывая следы преступления. Поскольку состояние соседа ухудшалось, мужчина вызвал скорую.

«29 апреля в больнице Заречного потерпевший скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.