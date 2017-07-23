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По Пензе разъезжают полуобнаженные пьяные девицы в авто

23 июля в 13:20 590 просмотров
«ВКонтакте» в группе «Это Пенза, Карл!» подписчица опубликовала гневный пост.

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В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Это Пенза, Карл!» подписчица опубликовала гневный пост.

Пользователь сети под именем Елена Турдакина опубликовала сообщение о том, что по улицам Пензы разъезжала машина, в которой красовались девушки в одном нижнем белье. Автор поста считает это пропагандой разврата. Пассажирки авто распивали спиртное. По сообщению подписчицы, это была рекламная акция.

Также Елена считает, что подобные выходки отражаются на детях, которые с ранних лет привыкают к таким вещам, и впоследствии будут подражать.

«Никакой нравственности, достоинства, никакого уважения к себе и к окружающим», — таким криком души поделилась Елена.

Фотография: Елена Турдакина, скриншот с https://vk.com/penzakarl?z=photo-47515083_456246238%2Fwall-47515083_58931

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