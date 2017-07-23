По Пензе разъезжают полуобнаженные пьяные девицы в авто

В социальной сети « ВКонтакте » в группе « Это Пенза, Карл! » подписчица опубликовала гневный пост.

Пользователь сети под именем Елена Турдакина опубликовала сообщение о том, что по улицам Пензы разъезжала машина, в которой красовались девушки в одном нижнем белье. Автор поста считает это пропагандой разврата. Пассажирки авто распивали спиртное. По сообщению подписчицы, это была рекламная акция.

Также Елена считает, что подобные выходки отражаются на детях, которые с ранних лет привыкают к таким вещам, и впоследствии будут подражать.

«Никакой нравственности, достоинства, никакого уважения к себе и к окружающим», — таким криком души поделилась Елена.