В Пензе не примут дороги без ливневок

Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин провел совещание, посвященное улично — дорожному ремонту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, Юрий Ильин отметил, что к ряду улиц есть претензии в части организации отвода воды. Он подчеркнул, что ни одну дорогу не примут, пока не восстановят решетки ливнеприемников.

Кроме того, он поручил обратить внимание на состояние ограждений вдоль проезжей части.

«Их необходимо очистить от грязи и пыли. Ремонт улично-дорожной сети — процесс, состоящий из большого вида работ. Его результатом долен стать благоустроенный объект», — отметил Юрий Ильин.

По сообщению пресс-службы горадминистрации, после совещания участники совершили объезд дорог, на которых идет ремонт.

«В условиях широкомасштабного дорожного ремонта важно четко контролировать ход работ и не допускать их затягивания», — сказал заместитель главы администрации.