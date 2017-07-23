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В Пензе снесут еще 200 аварийных деревьев

23 июля в 14:40 208 просмотров

Большое количество сухих деревьев является одной из проблем благоустройства в Пензе.

По информации пресс-службы администрации Пензы, Виктор Кувайцев принял решение об увеличении финансирования программы по их сносу, он уже подписал соответствующий документ.

Глава городской администрации поручил начальнику Управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину подготовить техническое задание по сносу еще 200 аварийных деревьев.

«В первую очередь необходимо обратить внимание на насаждения, угрожающие жизни детей на территориях детских садов и школ, а также на путях подхода к ним», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_v_pervuyu_ochered_nuzhno_obratit_vnimanie_na_derevya_na_territoriyakh_shkol_i_detsk/

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