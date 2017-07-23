В Пензе жители 2-ой Светлой возмущены новой дорогой (видео)

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители микрорайона Согласие города Пензы. Асфальт на улице Вторая Светлая а точнее — то, что от него осталось, уже давно нуждается в капитальном ремонте. Однако, пока все дорожные работы, которые там проводят, сводятся к засыпке ям щебнем, а его хватает буквально на несколько дней. Наша съемочная группа выехала на место и оценила масштабы дорожной проблемы.

«Это вот асфальт. Они приехали, засыпали, после этого здесь такое облако пыли стояло», — рассказывают местные жители.

Разбросанная по обочине щебенка — следы ремонта, которые провели всего полторы недели назад. Строительный камень на Второй Светлой — как элемент декора. Местные жители задаются вопросом — кто виноват: сотрудники дорожных служб, которые выполнили свою работу, мягко говоря, недобросовестно, или вышестоящие лица. В любом случае, ремонта «для галочки» хватило ненадолго, сообщает телеканал «Экспресс».

«Приехала машина, они привезли две или три машины — отработанный асфальт, снятый где-то на дороге, они заложили все эти ямы, ну как видите, они стали еще больше, потому что мало того, что щебенка летит на машины, я уже, кстати, имел уже здесь счастье пробить колесо», — рассказал пензенец Сергей Яковлев.

Состояние дороги сильно бьет по карману водителей, кому приходится проезжать здесь каждый день. Объехать столько ям, не попав ни в одну, практически невозможно. Поэтому некоторые выбирают альтернативные виды транспорта.

«Вот смотрите, как мы ездим. Это только два раза в день тут езжу, а маршрутки как здесь ездят по несколько раз? Я бы на их месте вообще сюда не ездил, забастовку объявил бы и не ездил — это что за бардак? Не успеваю амортизаторы менять с блоками на рессорах — что это такое!», — возмутился житель Пензы Владимир.

Не многие проживающие в домах на Второй Светлой, могут вспомнить, когда последний раз здесь проводили капитальный ремонт дороги. Ольга Леонидовна живет в этом районе уже более 50-ти лет. Говорит, за все это время на своей улице дорожников и спецтехнику наблюдала лишь однажды.

«Я родилась и выросла здесь, в Согласии, и вот только раз помню, что 11 лет тому назад эта улица была асфальтирована, но была асфальтирована очень в маленьких масштабах — ни тротуаров, ничего не сделано, и сама ширина дороги была три метра, три не больше», — поделилась жительница Пензы Ольга Шевелева.

Местные жители говорят, что не раз обращались в различные инстанции: в Департамент ЖКХ Пензы, в Управление ЖКХ региона, в администрацию железнодорожного района, мэрию. Результатов пока никаких. Между тем, жители уже опасаются за свою жизнь и жизнь своих детей.

«Мы здесь каждый день ездим, утром и вечером. Даже страшно — маршрутка сюда заезжает и вот так наклоняется — это что за безобразие? Это безобразие! такого нигде нет, как у нас», — возмутилась пензячка Галина Лакина.

«Здесь жилой комплекс, здесь бегают дети, гоняются. Здесь надо поставить знаки, пешеходные дорожки. Ну, в конце концов — мы в 21 веке живем! Здесь надо какую-то цивилизацию! Это вообще, забытый богом уголок!», — сказал пензенец Михаил Евсеев.

В Департаменте ЖКХ Пензы не отрицают — на Второй Светлой пора проводить капитальный ремонт. Специалисты обследовали проезжую часть, определили виды и объемы работ. Реконструкцию должны провести в рамках одной из трех действующих программ, предусматривающих ремонт улично-дорожной сети Пензы.

«Первая программа — в рамках программы безопасные и качественные дороги России, вторая — модернизация реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензы и третья программа — по наказам избирателей. Исходя из того, какие объемы денежных средств будут выделены на финансирование той или иной программы, и будет рассмотрена возможность включения и проведения ремонта данной дороги по улице Вторая Светлая в рамках одной из трех программ», — уточнил директор департамента ЖКХ Пензы Андрей Скрипкин.

По подсчетам экспертов департамента ЖКХ, стоимость предстоящих работ составляет почти три миллиона рублей. Но эта цифра может измениться, ведь пока ремонт дороги на Второй Светлой не предусмотрен ни на этот, ни на следующий год.