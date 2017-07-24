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Пензенцам напоминают о возможности записи в МФЦ из дома

24 июля в 13:25 302 просмотра

На сайте МФЦ предусмотрена предварительная запись на прием к специалистам многофункционального центра в Пензе.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экономики, для самостоятельной записи необходимо перейти в раздел «Предварительная запись», пройти авторизацию через Единый портал госуслуг, выбрать территориальное подразделение, услугу, удобную дату и время приема.

Сейчас услуга доступна во всех офисах МФЦ Пензы. Они расположены по следующим адресам: ул. Шмидта, 4, пр. Победы, 150, ул. Фабричная, 2 и ул. Богданова, 63 «А».

Также записаться на прием можно по телефону: 927−000 или через терминалы электронной очереди, расположенные в залах ожидания МФЦ.

Фотография: http://econom.pnzreg.ru/news/2017/07/24/12521528

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