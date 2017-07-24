В Пензе оштрафовали водителя кабриолета с полуголыми красотками

Новость подписчицы группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» вызвала широкий резонанс. Напомним, пользователь под именем Елена Турдакина сообщила, что по улицам Пензы ездит машина, в которой красуются девушки в одном нижнем белье.
Госавтоинспекция не оставила этот факт без внимания. Пресс-служба регионального ведомства сообщает, что водитель автомобиля «Фольксваген» привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Мужчине 1991 года рождения выписан штраф 1000 рублей за езду в непристегнутом виде, а также 800 рублей — за отсутствие страховки.