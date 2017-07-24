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В Пензе оштрафовали водителя кабриолета с полуголыми красотками

24 июля в 13:42 2246 просмотров
, разъезжавшего по Пензе, оштрафовали на 1800 рублей.

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Водителя кабриолета с полуголыми девицами, разъезжавшего по Пензе, оштрафовали на 1800 рублей.

Новость подписчицы группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» вызвала широкий резонанс. Напомним, пользователь под именем Елена Турдакина сообщила, что по улицам Пензы ездит машина, в которой красуются девушки в одном нижнем белье.

Госавтоинспекция не оставила этот факт без внимания. Пресс-служба регионального ведомства сообщает, что водитель автомобиля «Фольксваген» привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Мужчине 1991 года рождения выписан штраф 1000 рублей за езду в непристегнутом виде, а также 800 рублей — за отсутствие страховки.

Фотография: Елена Турдакина, скриншот с https://vk.com/penzakarl?z=photo-47515083_456246238%2Fwall-47515083_58931

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