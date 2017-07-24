В Пензе на Западной поляне появится Молодежный сквер

«Программу по созданию комфортной городской среды мы выполняем второй год. В прошлом году она реализовывалась как пилотный проект «Наш двор». Принцип ее формирования, гласности, доступности и участия граждан был определен в этом году правительством РФ. Важным является то, что две трети от выделенных средств идет на благоустройство дворов многоквартирных домов, треть — на благоустройство одного из значимых общественных пространств. Для Пензы таким пространством на конкурсной основе отобрана набережная Суры.

Мы отобрали 35 дворовых территорий, которые объединяют почти 90 домов, и у нас подготовительная работа уже прошла. Сейчас программа вступила в ту фазу, когда подрядчики пришли во дворы и уже начали работу», — рассказал мэр.

Виктор Кувайцев особо остановился на благоустройстве набережной.

«Этот объект, наверное, — один из самых значимых, потому что достаточно емкий по бюджетному финансированию и очень привлекательный с точки зрения его оформления в перспективе. Это и прогулочная зона, и велосипедные дорожки, и современные технологии подсветки, орошения зеленых зон.

Территория интегрируется с другими в центре города, которые будут благоустраиваться. Это, например, проход к памятнику Первопоселенца, который будет соединен со Спасским кафедральным собором. Мы выйдем таким образом по ул. Лермонтова к другой нашей значимой территории — Олимпийской аллее.

Часть Олимпийской аллеи благоустроили в 2016 году, сейчас обустраивается территория по ул. Лермонтова с правой стороны, которая будет занимать почти 12 га. Мы сделаем там газон после очистки лесного массива, там будет спортплощадка. Сегодня это все расписано на бумаге, приступили к реализации проекта. Мы можем твердо сказать, что из года в год значительно увеличиваем комфортную среду для наших жителей.

Губернатор Пензенской области каждый из этих проектов отслеживает, Иван Александрович лично беспокоился за Олимпийскую аллею. Им было принято решение продолжить там работу, убедившись в том, что проект востребован. Выполняя эту работу, к концу года мы будем в целом иметь 20 гектаров ухоженной лесополосы, функциональной, в центре нашего города. Называться эта территория будет Молодежным сквером», — подчеркнул Виктор Кувайцев.