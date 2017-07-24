Ильин назвал ул. Тухачевского одним из важнейших объектов по ремонту дорог

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» находится под строгим контролем администрации Пензы. 24 июля прошла проверка ремонта дорог на двух улицах города.

По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева, который в настоящее время принимает участие в форуме «Городская среда» в Краснодаре, заместитель главы администрации Андрей Шевченко совместно с заместителем директора департамента ЖКХ Пензы Валерием Яцко посетили улицы Тухачевского и Краснова.

«На первом объекте рабочие ООО «Автодорога» занимаются фрезерованием, на втором бригады МУП «Пензадормост» на нескольких участках дороги осуществляют монтаж бордюрного камня, подготовку основания под обустройство нового бордюра, проводят организацию технического полосы и работы по поднятию колодцев», — сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

По требованию главы администрации, Андрей Шевченко напомнил рабочим, что важно по максимуму использовать благоприятные погодные условия.

Вице-мэр Пензы Юрий Ильин подчеркнул, что улица Тухачевского является одной из самых важных объектов, так как она подводит к Свердловскому мосту, на котором продолжаются работы по капитальному ремонту.

«Имеет свою значимость и тот факт, что ремонтом дорожного полотна и моста занимается одна и та же подрядная организация — ООО «Автодорога». Подрядчик организовал работу так, чтобы исключить проезд большегрузного транспорта, который подвозит стройматериалы для Свердловского моста, по новой, отремонтированной дороге», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Юрия Ильина, планируется отремонтировать и подъездную дорогу с другой стороны Свердловского моста — с улиц Баумана и Свердлова.