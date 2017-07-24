В Средней Елюзани Сабантуй посетили 30 тыс человек (видео)

В Средней Елюзани впервые состоялся Всероссийский сельский Сабантуй. В 2017 году национальный татарский праздник в честь окончания полевых работ собрал рекордное количество гостей — около 30000 человек из 35 регионов страны. Самой большой стала делегация из Татарстана во главе с президентом Республики Рустамом Миннихановым.

Средняя Елюзань встречает гостей. Крупнейшее в Европе татарское село впервые стало центром проведения Всероссийского сельского Сабантуя. Празднику предшествовали масштабные приготовления.

Всего за несколько недель в поле рядом с селом возвели небольшой городок с подворьями. Его площадь составила почти 30 гектаров. Осмотреть представительства регионов-участников праздника приехали почетные гости — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент Республики Татарстан Рустан Минниханов.

Первым высокие гости осмотрели подворье Татарстана. Народные умельцы из республики представили плоды своих трудов: вкусный чак-чак, валенки, плетеные корзины и многое другое. Сабантуй в Средней Елюзани собрал рекордное количество гостей. Посмотреть на праздник приехали больше 30 тысяч человек.

«Приехали посмотреть, как проходит праздник, были в прошлом году здесь, на Елюзанском празднике из Городищенского района. В 2017 году решили побывать на Сабантуе, пока он рядом», — рассказала гостья праздника Ирина Нанеташвили.

Празднование Сабантуя богато традициями. Большинство участников и гостей фестиваля хорошо их знают и чтят с детства.

«Обычно угощают всех, встречают, в гости приглашают, готовят много национальных блюд, чтобы все было хорошо на земле. Здоровье, самое главное, хлеб соль чтобы всегда были на столе», — сказала гостья праздника Миниря Тугушева.

Свое подворье было и у каждого района Пензенской области. Деревянные избы участники праздника оформили в национальных традициях татарского народа.

Рядом с подворьями прямо под открытым небом умельцы выставили на всеобщее обозрение предметы ручной работы: вышивку, валяные игрушки, картины и другие произведения прикладного творчества. Однако наибольшее внимание гостей привлекло угощение. Столы ломились от разнообразных и вкусных национальных блюд.

«Из национальных блюд — шулюмка, из баранины на костре приготовлена. Потом из козы. Катлама — это у нас из покон веков делают», — пояснила участница праздника Аминя Дяркина.

В это же время на главной сцене праздника шло красочное представление. Больше 100 коллективов представили зрителям свое творчество.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, делясь впечатлениями, рассказал, что давно был наслышан о татарском селе Средняя Елюзань. Он высоко оценил деятельность пензенских татар по сохранению национальных традиций.

«Понравились дома, люди. Они сохранили веру, свои обычаи. Мы когда посетили эти подворья, увидели даже те вещи, которые я в Татарстане не видел. Они очень бережно относятся к нашим традициям», — заметил он.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что Всероссийский Сабантуй в Средней Елюзани стал самым масштабным за всю историю праздника. Он объединил представителей разных народностей и конфессий.

«На этот праздник пришли не только мусульмане, но и православные. У всех — прекрасное настроение, люди приехали с разных регионов Россиийской Федерации, и нам с вами говорят спасибо за то, что есть такая Пензенская земля», — отметил глава региона.

В рамках празднования Сабантуя состоялись состязания по национальной борьбе «Кореш» и скачки. В 2018 году татарский праздник в честь окончания полевых работ будет принимать Курганская область, сообщает телеканал «Экспресс».