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В Пензе девушка на «девятке» снесла бетонный столб

24 июля в 14:40 392 просмотра
«Безопасного дома» зафиксировали, как во дворе дома № 25 на проспекте Строителей, автоледи въехала в фонарный столб.

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В Пензе камеры «Безопасного дома» зафиксировали, как во дворе дома № 25 на проспекте Строителей, автоледи въехала в фонарный столб.

Поздно вечером легковушка на большой скорости пронеслась по двору, после чего влетела в столб. Бетонная конструкция рухнула на балконы дома и припаркованные около подъезда машины.

Как рассказали свидетели, ВАЗом управляла девушка. Она села за руль за пару минут до происшествия. Вероятно, девушка перепутала педали.

После столкновения водители поменялись местами.

«Виновники скрылись. Владельцы пострадавших машин получили видеозаписи, с которыми обратились в страховую, чтобы им возместили ущерб», — сообщает PR-отдел НП «Безопасный дом».

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=_XNj9De0LOY

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