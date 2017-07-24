Прошедший в Ср. Елюзани Сабантуй упомянули на форуме «Городская среда»

На форуме «Единой России», проходящем 25 июля в Краснодаре, упомянули прошедший в минувшие выходные в Пензенской области Всероссийский сельский Сабантуй .

На форуме «Городская среда» обсуждаются лучшие практики по благоустройству дворов и организации общественного пространства.

«Проблемы городской среды внедрились в информационную повестку. Словосочетание «городская среда» в первом полугодии 2016 года во всех СМИ России встречалось 20 тысяч раз, в первом полугодии 2017-го — 90 тысяч раз. Государство проявило себя как субъект формирования городской среды, раньше эти проблемы решались на муниципальном уровне, не были на первом плане.

Идет предметная дискуссия, в которой Минстрой ставит понятные задачи, а эксперты способны на них адекватно реагировать.

Важно масштабное вовлечение горожан в проблемы городской среды, так или иначе это произошло. Городская среда — это, в первую очередь, коммуникации между людьми. И в этом принципиальное отличие традиционного благоустройства от формирования городской среды. Пример — чтобы провести хороший традиционный Сабантуй, достаточно большой поляны, достаточно гражданам обжить это место», — сказал член правления национальной инициативы «Живые города» Алексей Батурин на пленарном заседании форума.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подвел итоги работы дискуссионной площадки по созданию комфортной городской среды. В ее работе приняли участие спикер пензенского парламента Валерий Лидин и мэр Виктор Кувайцев.

«Были рассмотрены лучшие практики регионов России. В 81 субъект РФ направлено 42,2 млрд рублей. Ключевая задача — вовлекать в реализацию проекта самих граждан. Жители около половины домов-участников проекта выбрали, помимо минимального перечня работ, дополнительный перечень, включающий в себя финансовую помощь со стороны граждан», — рассказал он.