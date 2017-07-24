В Пензе на место рухнувших дерева и столба прибыли спецслужбы

В Пензу во двор дома № 61 по улице Калинина приехали специализированные службы, чтобы устранить последствия обрушения дерева, а также столба с электропроводами .

Напомним, на улице Калинина упало дерево, которое придавило три автомобиля и зацепило столб с электропроводами, который также свалился прямиком на детскую площадку. Фотографии с места происшествия прислала в группу «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» подписчица.

По данному случаю организована работа всех служб, ответственных за ликвидацию последствий обрушения. На место выехал заместитель главы администрации города Андрей Шевченко, он оценил масштабы ущерба и дал поручения ответственным лицам, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов доложил вице-мэру обстановку.

«Предприняты все необходимые меры для организации работ по ликвидации последствий обрушения. Для этого задействованы специалисты МУП «Зеленое хозяйство», — сообщил он.