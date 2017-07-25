В Пензе в октябре откроется перинатальный центр (видео)

«На 10 октября запланировано открытие. Каждую неделю проводим совещания, чтобы обговорить, что сделано, чего не хватает, какая поставка оборудования, сроки его поставки. Этот вопрос стоит на контроле в правительстве Российской Федерации», — сообщил губернатор.
Глава региона также поручил заранее подготовить всю необходимую техническую документацию для своевременного ввода объекта в эксплуатацию, сообщает телеканал «Экспресс».
Аналогичную работу необходимо провести по реконструкции здания бывшего роддома на улице Пушкина, подчеркнул Иван Белозерцев.