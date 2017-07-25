Спортблок: регби, водные виды спорта (видео)

Пензенская «Империя» одержала уверенную победу над питерским «Буревестником» в очередном матче чемпионата России по регби.

Счет открыли хозяева поля, однако уже к перерыву команда Андрея Бачурина оформила комфортное преимущество — 29:6. Второй отрезок встречи прошел за явным преимуществом пензенского клуба.

Встреча завершилась со счетом 67:9 в пользу «Империи». Следующий матч наша команда вновь проведет в Санкт-Петербурге 25 июля. Соперником станет «Наварская застава».

Пензенская спортсменка Виктория Андреева не смогла пробиться в финал Чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

В полуфинале девушка показала лишь 17-е время. Впрочем, шанс завоевать награду Чемпионата мира у Виктории еще есть. 27 июля она выступит в кролевой эстафете 4×200 метров, а 28 июля на 100-метровке кролем, сообщает телеканал «Экспресс».