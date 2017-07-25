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Левин проверил строительство детского сада в Заре (видео)

24 июля в 18:24 256 просмотров

Левин проверил строительство детского сада в Заре

Садик рассчитан на 175 человек, в него уже записаны больше сотни детей. Учреждение образования будет соответствовать всем современным требованиям. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 августа.

«При разработке планов детского сада мы подумали не только о тех, кто сейчас живет или сейчас вселяется. Мы подумали и о возможности дальнейшего расширения сада за счет того, что здесь может появиться большее количество детей», — сказал депутат Государственной Думы РФ Леонид Левин.

В рамках своего визита Леонид Левин также проведет встречи с руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы и министром здравоохранения Пензенской области. Кроме того, депутат намерен проверить, как идет строительство школы в Пензе, и встретиться с жителями Вадинского и Земетчинского районов, сообщает телеканал «Экспресс».


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