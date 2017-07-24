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Город Спутник отпразднует свое 10-летие

24 июля в 15:55 192 просмотра
, в селе Засечном Пензенской области, началось строительство Города Спутника. На сегодняшний день выполнена треть работы.

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10 лет назад рядом с Терновкой, в селе Засечном Пензенской области, началось строительство Города Спутника. На сегодняшний день выполнена треть работы.

Сегодня это место жительства множества счастливых семей, место встречи старых друзей и новых знакомств. На тропу здоровья ежедневно приезжают отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией и отлично провести выходные дни на мероприятиях микрорайона.

Ежедневно любой желающий может понежиться на пляже, где работают профессиональные спасатели, увидеть просторы и красоты Спутника с высоты птичьего полета на Колесе Обозрения, испытать противогравитационные ощущения в «Доме наоборот» и просто приятно провести время.

«29 июля на Фонтанной площади Города Спутника в 13 часов начнется грандиозное празднование юбилея микрорайона», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».

Жителей и гостей Города Спутника приглашают посетить развлекательные площадки для детей и взрослых. Будет работать анимация, музыка, а в 20 часов начнется концерт легендарной рок-группы «Цветы», после которой состоится дискотека под открытым небом.

Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте vk.com/sputnikpnz, страничку в Инстаграме @sputnik_city и заходите на наш сайт penza-sputnik.ru, чтобы не пропустить самые яркие события Города Спутника.

Фотография: Фото предоставлено отделом рекламы холдинга «Термодом»

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