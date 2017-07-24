Медведев заявил о сохранении финансирования на создание комфортной среды в городах

На нем он детально остановился на реализации проектов по созданию комфортной среды в городах. По его словам, эта тема очень важна для нашей страны, так как в городах живет 70% населения.

«Люди хотят видеть чистый и зеленый город, им нужно, чтобы и в скверах, и в парках были нормальные территории для занятий спортом, прогулок. Люди хотят гордиться своим городом, большой он или маленький.

Запрос на создание комфортной городской среды неоднократно звучал в ходе наших встреч с гражданами. В итоге были запущены проекты «Парки новых городов» и «Городская среда». Результаты проведенных дискуссионных площадок говорят о том, что это было сделано не напрасно.

Мы начинаем масштабнейшую работу, рассчитанную не на один год. Мы запускаем новую модель развития российских городов, строим огромные объемы жилья. С 2014 по 2016 годы ежегодно вводятся более 80 млн кв. метров жилья. Но город — не только жилые кварталы вокруг места работы. Главная цель — не квадратные метры, а жилье в комфортной среде. Чем красивее и удобнее город, тем больше высококвалифицированных специалистов туда едет, тем больше уроженцев остается там», — сказал председатель правительства РФ.

Дмитрий Медведев отметил, что в этой работе важно сосредоточиться на ряде моментов. Один из них — долгосрочная господдержка.

«Она нужна, я полностью с этим согласен. Тем более что проект по благоустройству у нас развивается на территории всей страны, только в этом году он затронет около 85 млн человек. Уже к концу года должны быть благоустроены десятки тысяч дворов. Это колоссальная цифра. В постсоветское время этим вообще не занимались. Это фундаментальный сдвиг в наших подходах к градостроительной политике.

Будут приведены в порядок действующие городские парки. Более 40 млрд рублей будет направлено на эти цели. Люди поддерживают эти инициативы, значит, мы обязаны их выполнять. Средства на господдержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете.

Предлагаю на следующий год сохранить тот же объем господдержки. Если говорить совсем честно, то я такое поручение уже дал», — сказал он.

Премьер министр считает, что благоустройство городской среды должно идти под общественным контролем.

«Это второй момент. Наши граждане хотят быть причастны к переменам, происходящим в их городе, чувствовать себя хозяевами. Мы будем благоустраивать дворы и парки, которые они сами выберут. Каждый регион сам определяет, какие возможности дать собственникам — работать самим или внести средства на счет организации. Но не стоит здесь допускать перегибов — основной вклад должно на себя взять государство и, по возможности, — бизнес. Вклад граждан должен быть очень разумным, минимально необходимым, просто для того, чтобы люди чувствовали себя хозяевами территории», — отметил Дмитрий Медведев.

Третий момент — необходимо учитывать специфику региона при проведении работ по благоустройству.

«У разных городов — разные стартовые позиции, везде будут искать свои подходы для решения задач по благоустройству. В историческом центре всегда есть памятники истории и культуры, иногда невозможно разглядеть, что они себя представляют, из-за вывесок и фасадов. Нужно от них избавляться.

Еще одно направление — реализация проектов в моногородах и малых городах. Критерий отбора городов — население менее 250 тыс. человек. У нас очень большая страна и очень сложная, но вместе с развитием фонда моногородов мы продолжим работу по благоустройству.

Практически никогда таким образом благоустройством в нашей стране не занимались, это потребует значительных усилий и средств, но оно того стоит. Мы должны думать о том, что здесь будут жить люди, это важнее всего. Великий испанский архитектор Гауди сказал, что останутся надолго только те, кто трогает сердца. Прежде, чем что-то сделать, давайте советоваться с нашими людьми, и тогда не ошибемся в принимаемых решениях», — добавил председатель правительства РФ.

В завершение форума был принят проект резолюции.

Напомним, в нем приняла участие делегация Пензенской области во главе со спикером парламента Валерием Лидиным, в ее состав вошли зампред Дмитрий Семенов, мэр Виктор Кувайцев, глава Заречного Олег Климанов.