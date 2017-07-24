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В Госдуме предложили предоставлять субсидии на жилье многодетным семьям

24 июля в 17:10 18 просмотров
, который предусматривает предоставление жилищной субсидии семьям, имеющим пять и более детей, сообщает RT.

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В Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает предоставление жилищной субсидии семьям, имеющим пять и более детей, сообщает RT.

Согласно документу, многодетная семья получит право претендовать на единовременную помощь государства, чтобы приобрести или построить жилье на территории субъекта России, являющего местом жительства родителей.

В проекте федерального закона установлили критерии получения жилищной субсидии. Так, семья должна проживать на территории России не менее десяти лет. При этом размер помещения определяется нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, говорится в сообщении.

Предлагаемый законопроект призван не только стимулировать рождаемость, но и способствовать решению взять ребенка из детдома.

«Учитывая плачевную демографическую ситуацию, мы предлагаем дать шанс каждому на большую и счастливую семью», — рассказал один из авторов законопроекта Владимир Сысоев.


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