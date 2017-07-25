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Лидин: Проект благоустройства городской среды стал приоритетным для жителей и власти

24 июля в 17:14 272 просмотра
«Городская среда», который 24 июля в Краснодаре провела «Единая Россия».

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поделился с журналистами впечатлениями от форума «Городская среда», который 24 июля в Краснодаре провела «Единая Россия».

«Прошедший форум стал важным событием в жизни страны и регионов. Особую значимость ему придает участие лидера партии Дмитрия Медведева. Самый главный вывод, я считаю, — что этот проект, который мы начинали реализовывать еще в прошлом году, стал федеральным, и Дмитрий Анатольевич заявил о том, что он будет продолжен в последующие три года.

В федеральный бюджет на его реализацию заложены средства. Мы вместе с избирателями будем готовить проектно-сметную документацию по тем проектам, которые не были реализованы в этом году.

Сегодня прозвучало заявление, что к проекту будут подключаться и малые города, такие как Сердобск, Кузнецк, Нижний Ломов. Этот проект на территории Пензенской области становится приоритетным не только для наших жителей, но и для органов муниципальной и государственной власти», — сказал он.

Также в рамках форума спикер парламента Валерий Лидин и мэр Пензы Виктор Кувайцев встретились с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александром Сидякиным. Они обсудили реализацию проекта «Городская среда».

Фотография: фото Анны Балашовой

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