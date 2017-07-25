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Опасный астероид движется к Земле

24 июля в 17:49 510 просмотров
, к Земле приближается огромный астероид Аполлон.

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Ученые бьют тревогу, к Земле приближается огромный астероид Аполлон.

Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на URA.RU, 25 июля гигантский астероид приблизится к Земле. Это небесное тело относится к потенциально опасным для планеты.

Скорость полета астероида — 42120 км/час, длина — 445 метров.


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