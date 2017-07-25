Опасный астероид движется к Земле

Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на URA.RU, 25 июля гигантский астероид приблизится к Земле. Это небесное тело относится к потенциально опасным для планеты.
Скорость полета астероида — 42120 км/час, длина — 445 метров.
Ученые бьют тревогу, к Земле приближается огромный астероид Аполлон.
Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на URA.RU, 25 июля гигантский астероид приблизится к Земле. Это небесное тело относится к потенциально опасным для планеты.
Скорость полета астероида — 42120 км/час, длина — 445 метров.