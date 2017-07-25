В Пензе намерены открыть дилерский центр

Главной темой встречи стало обсуждение возможности реализации инвестиционного проекта «Строительство дилерского центра» в Пензе. Планируется, что центр будет оборудован собственным складом запасных частей, ремонтной мастерской и выставочным залом техники мировых производителей.

Участники совещания предложили для реализации проекта инвестиционные площадки на улицах Бийской, Ижевской и Аустрина, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Объем инвестиций составит более 300 млн руб. Также планируется создание нескольких дсятков дополнительных рабочих мест в рамках реализации проекта.