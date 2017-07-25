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В Пензе намерены открыть дилерский центр

25 июля в 13:10 424 просмотра

25 июля заместитель главы пензенской администрации Андрей Шевченко провел рабочее совещание.

Главной темой встречи стало обсуждение возможности реализации инвестиционного проекта «Строительство дилерского центра» в Пензе. Планируется, что центр будет оборудован собственным складом запасных частей, ремонтной мастерской и выставочным залом техники мировых производителей.

Участники совещания предложили для реализации проекта инвестиционные площадки на улицах Бийской, Ижевской и Аустрина, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Объем инвестиций составит более 300 млн руб. Также планируется создание нескольких дсятков дополнительных рабочих мест в рамках реализации проекта.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_mozhet_poyavitsya_dilerskiy_tsentr/

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