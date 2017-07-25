Игорь Манн представил пензенской публике топ-20 инструментов маркетинга. Главные секреты успеха в бизнесе, по словам маркетера, - взять и сделать.

«Я выбрал 20 инструментов, которые, как мне кажется, важно внедрить в деятельность компании. Из них главные — позиционирование, точки контакта и ББДДЧ (продаем больше быстрее дороже дольше и чаще)», — пояснил спикер.

На вопрос, есть ли проблемы в региональном маркетинге, Игорь Манн ответил, что нет, они едины для всех.

«Первое — это лень, второе — незнание. Если убрать лень и добавить знания, то страну через некоторое время можно будет не узнать. Конечно, между Москвой и Пензой разница есть. Но нужно просто брать и делать, читать книги, слушать семинары, смотреть опыт в других городах. Считаю, что нет территориальных, географических, национальных особенностей — все это отговорки. Маркетинг универсален, даже в другой стране», — рассказал он.

Игорь Манн — бизнес-спикер, консультант с 28-летним стажем. Кроме того, у него есть большой опыт работы директора по маркетингу.