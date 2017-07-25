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Игорь Крутой отберет среди тавридовцев участников «Новой волны»

25 июля в 14:45 302 просмотра
«Таврида».Там он проведет кастинг среди участников форума. Лучших из них пригласят на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна».

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27 июля российский композитор Игорь Крутой посетит Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида».Там он проведет кастинг среди участников форума. Лучших из них пригласят на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна».

Игорь Крутой встретится с участниками самого крупного форума российской творческой молодежи «Таврида — 2017» в день открытия четвертой смены. 450 молодых музыкантов, композиторов и хореографов со всей России приедут 27 июля на площадку форума для прохождения образовательной программы.

Напомним, что Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября. Стиви Уандер, Том Джонс, Тони Брекстон, Энрике Иглесиас, Стинг и другие мировые знаменитости становились почетными гостями конкурса.

«Главной целью «Тавриды» является формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Форум завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подавали более 13 000 человек», — сообщает пресс-служба молодежного форума «Таврида».

Фотография: Скриншот с https://vk.com/wall-89840945_29400

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