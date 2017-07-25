Игорь Крутой отберет среди тавридовцев участников «Новой волны»

Игорь Крутой встретится с участниками самого крупного форума российской творческой молодежи «Таврида — 2017» в день открытия четвертой смены. 450 молодых музыкантов, композиторов и хореографов со всей России приедут 27 июля на площадку форума для прохождения образовательной программы.
Напомним, что Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября. Стиви Уандер, Том Джонс, Тони Брекстон, Энрике Иглесиас, Стинг и другие мировые знаменитости становились почетными гостями конкурса.
«Главной целью «Тавриды» является формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Форум завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подавали более 13 000 человек», — сообщает пресс-служба молодежного форума «Таврида».