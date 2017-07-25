В Губернском лицее Пензы дети-инвалиды смогут учиться дистанционно

В Центре дистанционного образования детей-инвалидов Губернского лицея идет набор обучающихся с 1 по 11 классы.

Все ученики смогут бесплатно получить учебники, комплект компьютерного оборудования и будут обеспечены бесплатным безлимитным выходом в интернет.

«Обратиться с заявление о приеме можно по адресу: город Пенза, ул. Попова, 66 или по электронной почте: licey3cdo@mail.ru», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 34−83−80 и 8−953−446−98−13, а также на сайте Центра: cdo-penza.ru.