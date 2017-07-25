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Пензячка установила седьмой мировой рекорд

25 июля в 15:55 228 просмотров

Пензячка Ольга Ключникова установила седьмой мировой рекорд на XXIII Сурдлимпийских летних играх.

В седьмой день XXIII Сурдлимпийских летних играх (спорт глухих) воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области, мастер спорта России международного класса Ольга Ключникова 1989 года рождения в плавании на дистанции 50 метров на спине среди женщин завоевала «золото» и установила седьмой мировой рекорд.

«Сейчас на счету Ольги — четыре золотых медали и семь мировых рекордов», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало, что Ольга Ключникова в составе российской команды завоевала золотую медаль в женской эстафете 4×100 метров комплексным плаванием.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/07/25/15132394

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