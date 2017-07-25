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В Пензенской области проверяют боеготовность войск

25 июля в 16:59 180 просмотров
, в том числе — и в Пензенской области.

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Масштабная проверка боеготовности войск проходит в регионах Поволжья, в том числе — и в Пензенской области.

В рамках мероприятия проверяется боевая готовность мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений Центрального военного округа (ЦВО).

Личный состав отрабатывает совершение маршей в назначенные районы, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления.

«Эта проверка является первой в рамках летнего обучения войск в 2017 году, она продлится в течение недели», — сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).

Проверки также проводят в Оренбургской и Самарской областях.


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