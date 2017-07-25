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В саратовских лагерях рекомендовали исключить из меню сырые овощи

25 июля в 17:05 150 просмотров
, пишет СарБК.

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В Саратове обсудили росту заболеваемости энтеровирусными инфекциями, пишет СарБК.

«Руководителям учреждений поручено провести корректировку меню: исключить свежие овощи из питания. Есть правила обработки, мытья, но когда это большой объем, сложно провести это качественно. Свежие овощи заменяются тушеными.

Без фруктов мы детей оставить не можем, поэтому их ошпаривают кипятком, персонал раздает питание в одноразовых перчатках. Регулярно проводятся уборка пищеблоков с дезинфицирующими средствами.

Также важно качество проживания детей, санитарный режим в санузлах, на территории, контроль за местами купания», — сказала начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков управления Роспотребнадзора Галина Рахманова.


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