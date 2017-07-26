Пензенский «Дизель» выходит на лед (видео)

Хоккеисты пензенского «Дизеля» провели первую тренировку на льду. До старта нового сезона команде предстоит отточить различные элементы игры, сделав упор на атаку и точность передач. Такую задачу перед игроками поставил главный тренер «желто-синих» Андрей Сидоренко.

Вспомнить все. После перерыва и тренировок в спортзале хоккеисты «Дизеля» впервые вышли на лед — все 36 игроков. Задача на ближайшее время — отточить мастерство, отработав основные элементы игры.

«Команда очень хорошо поработала на земле, они заложили фундамент физической подготовки. Формируем команду, создаем костяк. Я сегодня первый раз выхожу на лед после травмы. В процессе поймем, что из себя стоят игроки, просмотрим различные сочетания», — рассказал главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Первая тренировка на льду, что называется, втягивающая. Основной акцент на восстановление силовых возможностей и укрепление опорно-двигательного аппарата. Затем — разминка и отработка элементов игры в нападении. Особое внимание уделили точности передач, а также комбинациям и розыгрышам. Пока с взаимопониманием не все гладко, но это — дело времени.

«Я считаю, что с нуля ничего хорошего не бывает. Нужен фундамент, стержневые игроки, вокруг которых можно построить команду. Вратарская линия, оборона и нападение должны быть сильными», — сказал игрок ХК «Дизель» Андрей Кузьмин.

До старта сезона «Дизелю» еще предстоит сыграться. В команде много молодых хоккеистов и новичков. Все понимают свою роль в клубе.

«Каждый игрок должен вложить всю душу в этот матч. Ложиться под шайбу, защищать ворота и стараться забить», — пояснил игрок ХК «Дизель» Александр Тарасов.

Первые контрольные матчи «Дизель» проведет на следующей неделе. 1 и 2 августа «желто-синие» сыграют в Пензе с хоккейным клубом «Саров». Регулярный чемпионат ВХЛ стартует 8 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».