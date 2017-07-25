В Пензе новорожденных девочек-тройняшек выписали из роддома

Как сообщает пресс-служба Пензенской городской Думы, 18 июля в роддоме на улице Бекешской у пензячки Татьяны Калабушевой родились три девочки. Это уже третья тройня, которая появилась на свет в Пензенской области в 2017 году.

25 июля глава города Пензы Валерий Савельев приехал в родильный дом, чтобы поздравить молодых родителей с рождением тройняшек.

Глава города поблагодарил медицинский персонал родильного дома за высокий профессионализм и пожелал новоиспеченным родителям и их малышкам счастья, здоровья и благополучия, отметив вклад Татьяны и Дмитрия в улучшение демографической ситуации в Пензе.

«Рождение ребенка — всегда счастье. В вашем случае — счастье, помноженное на три. Молодцы! Дочки-красавицы, будущие мамины помощницы. Я искренне желаю вам сил, чтобы вы смогли достойно воспитать каждую из ваших малышек. От лица представителей власти города Пензы заверяю, что мы всегда готовым помогать вам в решении проблем, и уже сейчас вы можете принять участие в программах по улучшению жилищных условий, который действуют в нашем регионе», — сказал Валерий Савельев.

Малышкам уже придумали имена — Ярослава, Анастасия и Василиса.