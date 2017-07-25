В Пензенской области проверили детские оздоровительные лагеря

25 июля рабочая группа с проверкой посетила детские лагеря «Заря» и «Белка».

В третьей смене лагеря «Заря» отдыхают 186 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе — 37 детей, состоящих на профилактическом учете.

В лагере «Белка» сейчас отдыхают 40 детей из семей, находящихся в трудной ситуации. Из них — на профилактическом учете состоят 14 детей.

«Во время проверки была осмотрена территория лагерей, спальные корпуса, медицинский кабинет, столовая. Члены рабочей группы ознакомились с организацией питания, досуга несовершеннолетних, работой кружков и спортивных секций», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Также участники побеседовали с руководством, воспитателями и самими детьми — несовершеннолетние довольны условиями отдыха.