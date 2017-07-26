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В пензенской гимназии детей научили безопасному поведению (видео)

25 июля в 20:21 304 просмотра
«День безопасности» прошел в пришкольном летнем лагере пензенской гимназии «САН». В игровой форме детям рассказали о правилах поведения дома и на улице.

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«День безопасности» прошел в пришкольном летнем лагере пензенской гимназии «САН». В игровой форме детям рассказали о правилах поведения дома и на улице.

Сейчас в лагере завершается вторая смена. Там отдыхают 60 школьников с семи до 13 лет. Ребята поучаствовали в викторине «Азбука безопасности», а затем в военно-спортивной игре, сообщает телеканал «Экспресс».

Они разделились на команды и прошли по маршрутам, которые проложили по территории гимназии. В числе заданий, которые пришлось выполнить школьникам, были сборка туристического рюкзака, укладка противогаза и эстафета.

«Мы стараемся детям постоянно напоминать, что опасности поджидают их на каждом шагу и в быту, и в работе с электроприборами, и на улице. У нас в лагере прошла серия мероприятий, нам в этом помогли и сотрудники ГИБДД, госнаркоконтроль, и сотрудники молодежного центра «Юность», детского центра «Спутник», — сообщила начальник лагеря гимназии «САН» Пензы Ирина Осипова.


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