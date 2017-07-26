Новая версия герба России появится на сайтах госорганов

На официальных интернет-площадках президента России и Совета Федерации уже появилось новое изображение. Используемый сейчас образ герба ранее разрабатывался для больших форматов печатных бумажных документов, говорится в сообщении.

Замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович рассказал, что при размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым, применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы.

Дизайнеры Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков занимались разработкой цифровой версией символа государства. По их словам, в ходе работы над изображением они убрали значительную часть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом.