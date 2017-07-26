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Новая версия герба России появится на сайтах госорганов

26 июля в 12:20 284 просмотра
, сообщают «Известия».

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На сайтах госорганов герб РФ заменят его модернизированной цифровой версией, сообщают «Известия».

На официальных интернет-площадках президента России и Совета Федерации уже появилось новое изображение. Используемый сейчас образ герба ранее разрабатывался для больших форматов печатных бумажных документов, говорится в сообщении.

Замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович рассказал, что при размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым, применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы.

Дизайнеры Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков занимались разработкой цифровой версией символа государства. По их словам, в ходе работы над изображением они убрали значительную часть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом.


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