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Фесикова: Возвращение в спорт после родов далось мне тяжело

26 июля в 12:26 236 просмотров
«плавание на 100 м на спине» пятое место. Свой результат она прокомментировала спецкору агентства «Весь спорт».

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В венгерском Будапеште завершился 12-й день Чемпионата мира по водным видам спорта. Пензенская спортсменка Анастасия Фесикова заняла в дисциплине «плавание на 100 м на спине» пятое место. Свой результат она прокомментировала спецкору агентства «Весь спорт».

«Все прошло отлично, медали, конечно, нет, но результат очень хороший, я довольна. Это мое лучшее время в костюме. Только сейчас я выхожу на свой прежний уровень, который был до родов. До чемпионата мира в Казани и Олимпиады в Рио-де-Жанейро мне не хватило времени набрать форму. Только сейчас тренировочный процесс начал приносить свои плоды», — рассказала она.

На вопрос журналиста о том, тяжело ли ей далось возвращение в спорт после рождения ребенка, Анастасия Фесикова призналась — это был долгий и трудный путь.

«Очень тяжело. Я почти не вижу сына. Он растет, время идет… Но я вернулась, чтобы вновь добиваться успеха. Думать о Токио я пока не буду, не хочу. Буду идти шаг за шагом», — цитирует слова спортсменки пресс-служба регионального минспорта.


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