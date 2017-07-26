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Пензенские дороги 26 июля ремонтируют 37 бригад

26 июля в 12:40 208 просмотров

26 июля ремонтные бригады работают 18 дорожных объектах.

Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По информации пресс-службы администрации Пензы, асфальтируют дороги на улицах Ленина и Коммунистической, фрезерование проводят на улице Злобина.

На улицах Литвинова, Красной, Краснова, Лозицкой, Германа Титова, Ударной, Свердлова, Калинина и проспекте Победы устанавливают новые бордюры.

На улице Рахманинова восстанавливают благоустройство, на улицах Пушкина и Московской обустраивают тротуары, на улице Ростовской идет подготовка к ремонтным работам.

На улице Пушанина обустраивают техническую полосу, а на улице Богданова демонтируют старые бордюры.


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