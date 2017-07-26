Три организации Никольского района не соблюдают трудовое законодательство

По результатам проверок возбуждено дело об административном правонарушении в отношении МКП «Город». В трудовых договорах технических работников не указана норма выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.

В ООО «Трейд-Сервис» не было правил внутреннего трудового распорядка, также были нарушены сроки выплаты заработной платы, обнаружен работник без оформления письменного трудового договора.

Виновных лиц в этих организациях оштрафовали на 14 тысяч рублей.

В ООО «Бахметьевский завод» в 2017 году заработную плату рабочим выдали только один раз. Руководителя предприятия оштрафовали так же на 14 тысяч рублей. Права работников этого завода на своевременную выплату заработной платы два раза в месяц восстановлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Все организации обязали устранить нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.