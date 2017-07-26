В Заре планируют построить вертолетный центр

В Пензе состоялось совещание по созданию вертолетного центра.

Представители администрации и правительства Пензенской области провели совещание в департаменте градостроительства и архитектуры региона.

На встрече обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству площадки вертолетного центра и экскурсионной площадки.

«Решено подготовить градостроительное обоснование и «дорожную карту» по реализации проекта на инвестиционной площадке в районе микрорайона Заря», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Ожидается, что инвестиции по проекту составят 700−800 миллионов рублей, появится более 80 рабочих мест.