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В Заре планируют построить вертолетный центр

26 июля в 12:56 376 просмотров

В Пензе состоялось совещание по созданию вертолетного центра.

Представители администрации и правительства Пензенской области провели совещание в департаменте градостроительства и архитектуры региона.

На встрече обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству площадки вертолетного центра и экскурсионной площадки.

«Решено подготовить градостроительное обоснование и «дорожную карту» по реализации проекта на инвестиционной площадке в районе микрорайона Заря», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Ожидается, что инвестиции по проекту составят 700−800 миллионов рублей, появится более 80 рабочих мест.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/prodolzhayutsya_peregovory_po_stroitelstvu_vertoletnogo_tsentra/

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