Сайт «Пенза-Пресс» 26 июля подвергся хакерской атаке

Сайт информационного агентства «Пенза-Пресс» днем 26 июля подвергся хакерской атаке. Из-за нее пользователи не имели доступа к новостям и материалам СМИ.

Программистам и системным администраторам сайта успешно удалось отбить атаку. В районе 13 часов дня доступ к материалам информационного агентства был восстановлен.

Приносим извинения нашим читателям за доставленные неудобства!

DoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему, которая приводит к отказу ее работы, полному или частичному. Атака также проводится для овладения данными, хранящимися в системе. Эксперты отмечают, что чаще всего это — мера экономического давления: потеря показателей, рейтингов сайтов, простой службы, приносящей доход. Это существенно бьет «цель» по карману.