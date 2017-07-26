Кувайцев оценил готовность новой школы в Пензе

Мэр города Пензы Виктор Кувайцев в рамках рабочего визита осмотрел новую школу на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ.

Близится время сдачи объекта, новая школа откроет двери учащимся в 2017 году.

Виктор Кувайцев отметил, что подрядная организация «Пензастройком» добросовестно выполнила работу. Готовые классы оставили хорошее впечатление у мэра Пензы.

«Основные работы сделаны, остался ряд мероприятий по подготовке к приему детей в части завершения отделки некоторых кабинетов, завоза мебели и оборудования», — сказал он.

Кроме того, Виктор Кувайцев во время традиционного объезда территорий обнаружил некоторые недочеты в благоустройстве.

«Градоначальник обратил внимание на недочеты в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», по которым потребовал провести необходимую работу директору МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Андрею Скрипкину. И. о. директора МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову поручил усилить работу по очистке фасадов зданий от незаконной рекламы, а главам районных администраций — ликвидировать объявления со столбов и остановочных павильонов. Начальнику управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства городской администрации Ольге Жовтяк он дал задание позаботиться о прекращении несанкционированной торговли», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Также Виктор Кувайцев распорядился тщательно контролировать работу на дворовых территориях в рамках проекта «Формирование современной городской среды», поручив это и. о. начальника управления ЖКХ города Михаилу Глушкову.