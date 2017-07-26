Пензячка купила курицу со следами проколов

Девушка возмущена увиденным после вскрытия упаковки. На фотографиях — куриная тушка с многочисленными следами проколов.
«Курочку купила, видно, что вся в проколах. Воды на полкило точно вкачали», — написала девушка.
Пользователи Сети принялись шутить над покупкой пензячки.
«Она просто болела, и ей ставили капельницы», — пошутила Дина Иньшина.
«Это курица-неформал со следами от пирсинга», — предположил Александр Перфилов.
Многие написали, что тоже встречались с подобной уловкой продавцов. Некоторые пользователи предложили покупать исключительно деревенскую птицу.