Пензячка купила курицу со следами проколов

В группе « Черный список. Пенза » социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Элина Антонова разместила фотографии куриной тушки, покрытой проколами.

Девушка возмущена увиденным после вскрытия упаковки. На фотографиях — куриная тушка с многочисленными следами проколов.

«Курочку купила, видно, что вся в проколах. Воды на полкило точно вкачали», — написала девушка.

Пользователи Сети принялись шутить над покупкой пензячки.

«Она просто болела, и ей ставили капельницы», — пошутила Дина Иньшина.

«Это курица-неформал со следами от пирсинга», — предположил Александр Перфилов.

Многие написали, что тоже встречались с подобной уловкой продавцов. Некоторые пользователи предложили покупать исключительно деревенскую птицу.