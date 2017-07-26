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Пензячка купила курицу со следами проколов

26 июля в 13:53 206 просмотров
«Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Элина Антонова разместила фотографии куриной тушки, покрытой проколами.

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В группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Элина Антонова разместила фотографии куриной тушки, покрытой проколами.

Девушка возмущена увиденным после вскрытия упаковки. На фотографиях — куриная тушка с многочисленными следами проколов.

«Курочку купила, видно, что вся в проколах. Воды на полкило точно вкачали», — написала девушка.

Пользователи Сети принялись шутить над покупкой пензячки.

«Она просто болела, и ей ставили капельницы», — пошутила Дина Иньшина.

«Это курица-неформал со следами от пирсинга», — предположил Александр Перфилов.

Многие написали, что тоже встречались с подобной уловкой продавцов. Некоторые пользователи предложили покупать исключительно деревенскую птицу.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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