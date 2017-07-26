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На Сабантуе абоненты МегаФона прокачали 90 Гб интернет-трафика

26 июля в 14:20 130 просмотров

В минувшие выходные Пензенская область впервые принимала у себя Всероссийский сельский Сабантуй. Надежную связь обеспечил официальный телеком-партнер праздника — компания МегаФон.

Конноспортивные состязания, соревнования по национальной борьбе корэш, в ходе которых выявили «абсолютного батыра», выступления артистов из Пензенской области и Татарстана, выставка изделий народных умельцев — обо всем этом можно было рассказать по телефону или выложить фото в интернет.

За время праздника абоненты МегаФона совершили более 100 000 вызовов и прокачали почти 90 Гб мобильного интернет-трафика, что эквивалентно почти 30 000 прямых трансляций в социальных сетях. Предоставить надежную связь для «резко приросшего» населения Средней Елюзани оператору помогла передвижная базовая станция, которая усилила его сеть в этом районе. МегаФон — единственный обеспечил всю площадку праздника связью второго, третьего и четвертого поколений.

МегаФон не ограничился организацией связи, а дополнил программу Сабантуя такими необычными развлечениями, как очки виртуальной реальности и 3D-ручки, которые позволили создавать арт-объекты из пластиковых чернил.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

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