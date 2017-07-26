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Пензячка угнала «шестерку», чтобы съездить в магазин

26 июля в 15:00 72 просмотра

В Пензе полицейские задержали подозреваемую в угоне автомобиля.

Житель Октябрьского района заявил в полицию об угоне авто «ВАЗ-2106».Полицейские обнаружили машину на одной из пензенских улиц. Заметив стражей порядка, девушка, находившаяся за рулем, попыталась скрыться — сначала на машине, а затем — бегом, но полицейские смоли ее задержать.

23-летняя пензячка рассказала, что накануне выпивала со знакомыми. Когда компания собралась отправиться в магазин за добавкой, девушка увидела автомобиль, дверь которого была открыта, а в замке зажигания остались ключи. Она завела двигатель и вместе с компанией на угнанной машине отправилась в магазин.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.


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