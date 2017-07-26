Как изменится центр Пензы через 5 лет

В ближайшие пять лет в России могут заметно преобразиться ключевые общественные пространства в 40 городах. Изменения, как предполагают молодые архитекторы, коснутся и Пензы. Каким они видят город на Суре к 2022 году, можно посмотреть на сайте города-будущего.рф .

На интернет-портале представлены проекты, в их разработке принимают участие молодые архитекторы. Они создают новый облик городов России. Любой желающий может оставить свои идеи и предложения по представленным проектам на сайте.

В разделе про общественные пространства Пензы представлено 14 проектов. Реализация одного из них — на набережной Суры — намечена на текущий год.

«Пустынная набережная с монументами советского времени — стелой Росток и Стеной славы будет благоустроена на участке между улицами Бакунина и Горького. Склоны набережной превратятся в места для отдыха горожан. По общегородским праздникам на воде будут монтировать сцену, также на набережной появится амфитеатр на 1000 мест, сидения и лежаки, установленные на склоне. По верхнему уровню набережной проложена велодорожка. В парковой зоне появятся детские площадки и площадки для активного времяпрепровождения, а также места для нестационарных торговых павильонов и летних кафе», — отмечают авторы проекта.

Так к 2022 году может преобразиться площадь Ленина.

На Привокзальной площади может появиться современная благоустроенная зона отдыха с фонтаном.

А так, согласно задумке авторов проекта, через пять лет может выглядеть сквер имени Белинского.

Возле Спасского собора может появиться красивый, просторный сквер с пышными деревьями.

Фонтанная площадь изменится до неузнаваемости.

Ознакомиться полным перечнем проектов и внести свои предложения можно, пройдя по ссылке.