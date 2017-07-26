В Пензу на «Марсово поле» приедет профессор Сорбонны

Планируется, что фестиваль будет более масштабный и интересный, чем в прошлом году. В реконструкции будет много пиротехники, огня и спецэффектов.
На сражение съедутся 160 человек. Участники приедут из разных уголков страны, в том числе — из Сибири и Урала.
В реконструкции планируется участие основателя военно-исторического движения в России, единственного российского историка, получившего орден Почетного легиона, профессора университета Сорбонны, консультанта исторических фильмов, Олега Соколова.
В бою будут использоваться настоящие артиллерийские орудия. В этом году реконструкция также будет посвящена подвигу генерала Аркадия Столыпина. В ходе мероприятия отыграют реальный военный эпизод.
Реконструкция пройдет на том же месте — в микрорайоне Шуист, на проезде Будищева.
«Мы ожидаем, что это будет главное событие военно-исторического общества в этом году. По времени реконструкция продлится час, а после нее будет организован концерт», — рассказал руководитель пензенского отделения военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчкаускас.
Поучаствовать в реконструкции может любой желающий. Для этого нужно стать участником клуба.
Мероприятие намечено на 13 августа.