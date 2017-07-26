Пензенец заступился за друга и был убит

Двое друзей распивали алкогольные напитки неподалеку от дома по улице Чаадаева. К ним присоединился еще один, а когда спиртное закончилось, он потребовал продолжения, но ему отказали.

Разозлившись, мужчина 1984 года рождения начал избивать собутыльника. Третий попытался заступиться за друга, тогда обвиняемый ударил его по голове. От полученных повреждений 55-летний мужчина скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.