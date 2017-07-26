Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области пожилому мужчине грозит срок за наркотики
Пензячка угнала «шестерку», чтобы съездить в магазин
В Пензе пострадавшие не имели претензий к вору
Пензенец перечислил 149 тыс рублей за несуществующий трактор
В Шемышейке парень сломал знакомому ногу металлическим уголком
Житель Пензенской области сядет за избиение женщины
В Пензенской области многодетная мать занималась продажей мака
Жителя Пензенской области задержали с наркотиками
Пензячка лишилась денег за одобрение кредита
У пензячки угнали авто, пока она загорала

Пензенец заступился за друга и был убит

26 июля в 15:51 344 просмотра

В Пензе мужчина обвиняется в убийстве знакомого.

Двое друзей распивали алкогольные напитки неподалеку от дома по улице Чаадаева. К ним присоединился еще один, а когда спиртное закончилось, он потребовал продолжения, но ему отказали.

Разозлившись, мужчина 1984 года рождения начал избивать собутыльника. Третий попытался заступиться за друга, тогда обвиняемый ударил его по голове. От полученных повреждений 55-летний мужчина скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics